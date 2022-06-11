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В ГУР заявили о 120-дневном плане войны РФ: будут корректировать в зависимости от успехов

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 18:13
В ГУР заявили о 120-дневном плане войны РФ: будут корректировать в зависимости от успехов - Фото
Вадим Скибицкий (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У украинской разведки есть подтвержденная информации о 120-дневном плане войны РФ, однако Россия может продолжать вносить коррективы в этот план в зависимости от своих успехов или неудач на поле боя. Об этом заявил в интервью Настоящему времени представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Представитель ГУР Минобороны напомнил о первоначальных планах россиян – полностью захватить Украину за 10-15 дней. В связи с провалом такой задачи, по его словам, далее Генштаб РФ каждые 30 дней вносил коррективы в этот план и сейчас вынужден сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

"У нас есть подтвержденная информация, что они имеют следующий план уже на 120 дней. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины", – сказал Скибицкий.

Он уточнил, что это не значит, что на 120 день война закончится, так как успехов у оккупантов нет, цели не достигнуты, войска РФ не смогли выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей и полностью захватить Херсонскую область, потому российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну.

По словам Скибицкого, у РФ еще есть потенциал для ведения продолжительной войны против Украины. Он отметил, что сейчас противник применяет на территории Украины 103 батальонно-тактических группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и тоже могут использоваться против Украины.

  • Скибицкий заявил, что сейчас на фронте идет война артиллерий – и Украина в 10-15 раз проигрывает России с точки зрения количества орудий.
  • По словам представителя ГУР, Россия имеет необходимое количество ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну с Украиной в нынешних темпах еще год
Оксана Житнюк
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блицкриг разведка гур Вадим Скибицкий
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