В Харькове число жертв российского обстрела увеличилось до восьми, среди них – младенец
26.05.2022, 22:16
Скриншот с видео
Число погибших мирных жителей в результате обстрела Харькова российскими оккупантами возросло до восьми человек, среди них — пятимесячный младенец. Ранения получили 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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По предварительной информации полиции, оккупанты стреляли из гаубиц.
Правоохранители рассказали, что, когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был пятимесячный ребенок. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка — его вырвало из рук отца взрывной волной отбросило на крышу подъезда.
- Сегодня, 26 мая, армия России обстреляла Харьков. Видео последствий.
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