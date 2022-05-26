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В Харькове число жертв российского обстрела увеличилось до восьми, среди них – младенец

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 22:16
В Харькове число жертв российского обстрела увеличилось до восьми, среди них – младенец - Фото
Скриншот с видео

Число погибших мирных жителей в результате обстрела Харькова российскими оккупантами возросло до восьми человек, среди них — пятимесячный младенец. Ранения получили 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По предварительной информации полиции, оккупанты стреляли из гаубиц.

Правоохранители рассказали, что, когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был пятимесячный ребенок. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка — его вырвало из рук отца взрывной волной отбросило на крышу подъезда.

Вадим Ребрина
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обстрел Харьков
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