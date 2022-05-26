В Харькове число жертв российского обстрела увеличилось до восьми, среди них – младенец

Число погибших мирных жителей в результате обстрела Харькова российскими оккупантами возросло до восьми человек, среди них — пятимесячный младенец. Ранения получили 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По предварительной информации полиции, оккупанты стреляли из гаубиц.

Правоохранители рассказали, что, когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был пятимесячный ребенок. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка — его вырвало из рук отца взрывной волной отбросило на крышу подъезда.

Сегодня, 26 мая, армия России обстреляла Харьков. Видео последствий.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.