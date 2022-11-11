В Харькове на взрывном устройстве подорвались двое детей, а в области – тракторист

В Салтовском районе Харькова, который регулярно обстреливается российскими оккупантами, на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое детей, они доставлены в больницу. Также на мине подорвался тракторист в Изюмском районе. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По словам главы ОВА, двое детей возрастом 12 и 15 лет в кустах возле дома нашли неизвестный предмет, который детонировал. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Также сегодня утром возле села Погоновка в Изюмском районе на мине подорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение.

Синегубов призвал харьковчан помнить о минной опасности на всей территории области, не трогать неизвестные предметы, а в случае их обнаружения – звонить по номерам 112, 101 или 102.

Глава ОВА также сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов области, граничащих с РФ и линией столкновения. Из минометов, реактивной и ствольной артиллерии армия РФ била по Харьковскому, Чугуевскому и Купянскому районам. Ранен 42-летний мужчина.

Россияне регулярно обстреливают Харьков и населенные пункты области, из-за обстрелов неоднократно были перебои со светом и водоснабжением, а также останавливалось метро.

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Оксана Житнюк

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