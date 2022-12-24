В Харькове переименовали театр имени Пушкина
24.12.2022, 13:53
Харьковский академический драматический театр (фото - Харківський академічний драматичний театр, Facebook)
В Харькове переименовали драматический театр, называвшийся в честь российского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, депутаты облсовета приняли решение о переименовании Харьковского академического российского драматического театра имени Пушкина.
Теперь он будет называться Харьковский академический драматический театр.
Синегубов напомнил, что только в марте театр трижды попадал под обстрелы армии РФ. Россияне тогда повредили помещение художественного цеха.
Решение о переименовании – своевременно, считает глава ОВА.
- Переименовать театр пытались дважды, но то в облсовете не набиралось достаточно голосов, то проект исчезал из повестки.
- 9 ноября в Харькове снесли памятник Пушкину.
Смотрите также: В Днепре демонтировали памятник Пушкину – видео, фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии