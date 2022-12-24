UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харькове переименовали театр имени Пушкина

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 13:53
В Харькове переименовали театр имени Пушкина - Фото
Харьковский академический драматический театр (фото - Харківський академічний драматичний театр, Facebook)

В Харькове переименовали драматический театр, называвшийся в честь российского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, депутаты облсовета приняли решение о переименовании Харьковского академического российского драматического театра имени Пушкина.

Теперь он будет называться Харьковский академический драматический театр.

Синегубов напомнил, что только в марте театр трижды попадал под обстрелы армии РФ. Россияне тогда повредили помещение художественного цеха.

Решение о переименовании – своевременно, считает глава ОВА.

  • Переименовать театр пытались дважды, но то в облсовете не набиралось достаточно голосов, то проект исчезал из повестки.
  • 9 ноября в Харькове снесли памятник Пушкину.

Смотрите также: В Днепре демонтировали памятник Пушкину – видео, фото

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
переименование Харьков театр александр пушкин театр имени пушкина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 