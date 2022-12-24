В Харькове переименовали театр имени Пушкина

В Харькове переименовали драматический театр, называвшийся в честь российского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, депутаты облсовета приняли решение о переименовании Харьковского академического российского драматического театра имени Пушкина.

Теперь он будет называться Харьковский академический драматический театр.

Синегубов напомнил, что только в марте театр трижды попадал под обстрелы армии РФ. Россияне тогда повредили помещение художественного цеха.

Решение о переименовании – своевременно, считает глава ОВА.

Переименовать театр пытались дважды, но то в облсовете не набиралось достаточно голосов, то проект исчезал из повестки.

9 ноября в Харькове снесли памятник Пушкину.

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Марко Сировой

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