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В Харькове оккупанты обстреляли из "градов" поликлинику, есть погибшие: глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 12:15
В Харькове оккупанты обстреляли из
Олег Синегубов (Скриншот видео)

Сегодня, 25 марта, российские оккупанты обстреляли Харьков, погибли мирные жители. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его информации, обстрел произошел утром в Основянском районе Харькова.

Под огонь российской артиллерии и "градов" попала городская поликлиника, в которой выдавали гуманитарную помощь.

"Пострадали семь человек, из которых четверо – погибли", – написал Синегубов.

Глава ОВА напомнил, что вчера днем российские войска обстреляли в Харькове пункт выдачи "Новой Пошты": шесть человек погибли, 17 – пострадали.

Наталия Медведева
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