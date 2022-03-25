В Харькове оккупанты обстреляли из "градов" поликлинику, есть погибшие: глава ОВА
25.03.2022, 12:15
Олег Синегубов (Скриншот видео)
Сегодня, 25 марта, российские оккупанты обстреляли Харьков, погибли мирные жители. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По его информации, обстрел произошел утром в Основянском районе Харькова.
Под огонь российской артиллерии и "градов" попала городская поликлиника, в которой выдавали гуманитарную помощь.
"Пострадали семь человек, из которых четверо – погибли", – написал Синегубов.
Глава ОВА напомнил, что вчера днем российские войска обстреляли в Харькове пункт выдачи "Новой Пошты": шесть человек погибли, 17 – пострадали.
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