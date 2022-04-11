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В Харькове в результате дневных обстрелов – 8 погибших и 19 раненых, среди них дети

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11.04.2022, 23:26

В результате дневных обстрелов Харькова и области погибли 8 человек, в том числе 13-летний ребенок, еще 19 человек получили ранения, среди них двое детей – 4 и 9 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его информации, оккупанты, в частности, обстреляли район Холодной Горы и Салтовку, попали в 16-этажку.

Власти фиксируют использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или другой фактор движения. Поэтому они еще опаснее.

Такие мины находят в разных районах Харькова – Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. Оккупанты разбросали их около 01:30 ночи из артиллерии. Спасателям удалось уничтожить более 80 мин. Боеприпасы продолжают находить на крышах, чердаках и даже на детских площадках, сообщил Синегубов.

"В очередной раз призываем горожан быть крайне осторожными, не подходить к объектам и при обнаружении сразу звонить по телефону 101", – говорится в сообщении.

В области сложным остается Изюмское направление. Оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи, но им это не удается, отметил глава ОВА.

Несмотря на атаки, область работает над доставкой гуманитарной помощи, восстановлением дорог и запуском экономических процессов.

Читайте также: Бои в Харьковской области. От обстрелов погибли 10 гражданских, самая горячая точка – Изюм

Вадим Ребрина
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