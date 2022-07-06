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В Харькове во время воздушной тревоги прогремело пять взрывов – Суспильне

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 00:58
В Харькове во время воздушной тревоги прогремело пять взрывов – Суспильне - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС

В Харькове во время воздушной тревоги прогремело пять взрывов. Об этом сообщает Суспильне Харьков со ссылкой на очевидцев.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 00:14, первая информация о взрывах появилась  уже через минуту.

В целом харьковчане сообщили о пяти взрывах.

На пабликах публикуют фото пожара, который начался в Харькове после обстрела. Как отмечается, пожар видно практически из всех точек города.

Информации от официальных властей Харькова пока нет.

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Наталия Медведева
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обстрел Харьков
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