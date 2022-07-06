В Харькове во время воздушной тревоги прогремело пять взрывов – Суспильне
06.07.2022, 00:58
Иллюстративное фото: ГСЧС
В Харькове во время воздушной тревоги прогремело пять взрывов. Об этом сообщает Суспильне Харьков со ссылкой на очевидцев.
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 00:14, первая информация о взрывах появилась уже через минуту.
В целом харьковчане сообщили о пяти взрывах.
На пабликах публикуют фото пожара, который начался в Харькове после обстрела. Как отмечается, пожар видно практически из всех точек города.
Информации от официальных властей Харькова пока нет.
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