В Харькове задержали местного, который за деньги сдал оккупантам координаты для обстрела

В Харькове задержан местный житель, который за 40 000 гривен предоставил российским оккупантам координаты расположения хлебозавода "Салтовский" и Харьковского машиностроительного завода ФЭД. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Тварь, которая звонит, представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 000 грн за предоставление важной информации – отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебозавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект). Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 000 грн", – рассказала Венедиктова.

1 марта оккупанты нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из указанных объектов.

"Вот как вербуют: спутниковая слежка, шантаж, семья в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы… Ага – 40 000 гривен… цена твари в базарный день. Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", – написала генпрокурор.

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Вадим Ребрина

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