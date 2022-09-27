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В Харьковской области из-за обстрелов оккупантов за сутки погибли девять гражданских – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 10:49
В Харьковской области из-за обстрелов оккупантов за сутки погибли девять гражданских – ОВА - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Харьковской области в результате обстрелов российскими оккупантами погибли девять мирных жителей. Об этом сообщил в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Вчера россияне обстреливали населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины.

В Первомайском оккупанты ракетой ударили по жилым домам и хозяйственным постройкам. На месте обнаружили обломки ракеты "Искандер". Погибла 15-летняя девочка. Сотрудники ГСЧС нашли под завалами тела семерых погибших.

Утром 27 сентября в Двуречной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, который шел на работу.

В Купянске в результате обстрелов горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. С ранениями госпитализировали пять человек.

В Волчанске из-за обстрелов горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината.

Читайте также: Армия России ударила по Николаеву и Запорожью: есть повреждения – видео

Наталія Медведєва
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