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Армия России ударила по Николаеву и Запорожью: есть пострадавшие и повреждения

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 06:41
Армия России ударила по Николаеву и Запорожью: есть пострадавшие и повреждения - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России ночью нанесла удары по Запорожью и Николаеву, сообщают местные власти в Telegram.

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В результате ракетного удара по Запорожью произошел пожар, есть пострадавшие, написал секретарь горсовета Анатолий Куртев. Ракеты попали в объекты инфраструктуры, добавил глава ОВА Александр Старух.

Николаев за ночь дважды был под мощными обстрелами, отмечает мэр Александр Сенкевич. Попадания были в разных районах. Известно о повреждении жилых домов, магазинов, сети водопровода.

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Марко Сировой
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