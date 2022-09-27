Армия России ударила по Николаеву и Запорожью: есть пострадавшие и повреждения
27.09.2022, 06:41
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Армия России ночью нанесла удары по Запорожью и Николаеву, сообщают местные власти в Telegram.
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В результате ракетного удара по Запорожью произошел пожар, есть пострадавшие, написал секретарь горсовета Анатолий Куртев. Ракеты попали в объекты инфраструктуры, добавил глава ОВА Александр Старух.
Николаев за ночь дважды был под мощными обстрелами, отмечает мэр Александр Сенкевич. Попадания были в разных районах. Известно о повреждении жилых домов, магазинов, сети водопровода.
- Вечером 26 сентября армия РФ запустила три дрона-камикадзе по Одессе, всех их сбила противовоздушная оборона.
- Также Россия ударила ракетами по аэропорту в Кривом Роге, он разрушен.
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