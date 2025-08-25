В Хельсинки начался суд над моряками, подозреваемыми в повреждении кабелей в Балтике

Ответчики не признали свою вину и назвали инцидент "обычным морским происшествием"

Задержание Eagle S (Фото: EPA)

В Хельсинки начался суд над капитаном нефтяного танкера и двумя его помощниками, которые обвиняются в перерезании пяти подводных кабелей электроэнергии и связи в Балтийском море в декабре 2024 года. Об этом сообщает Reuters

Прокуроры утверждают, что танкер Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука, намеренно протащил 11 000-килограммовый якорь по морскому дну, чтобы перерезать кабель питания Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, и четыре интернет-кабеля, когда судно следовало из российского порта через Финский залив.

Капитан танкера Давит Вадатчкория, а также его первый и второй помощники не признали себя виновными, заявив, что якорь судна опустился из-за технических неисправностей в креплении якорной лебедки.

"Это была обычная морская авария, а не какой-то саботаж", – сказал журналистам второй помощник капитана Сантош Кумар Чуарасия во время перерыва.

По словам фигуранта дела, якорь упал из-за непогоды и механической неисправности.

Государственный обвинитель Хайди Нуммела заявила: хотя следователи не обнаружили доказательств манипуляций с креплением якоря, отказ всех трех доступных упоров является по меньшей мере признаком грубой халатности со стороны экипажа.

Прокуратура требует для обвиняемых 2,5 года лишения свободы за тяжкие преступления, в частности, за воспрепятствование работе телекоммуникаций.

Танкер Eagle S под флагом Кукановых островов является частью теневого флота России. Финская полиция задержала судно в конце декабря 2024 года.