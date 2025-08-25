У Гельсінкі розпочався суд над моряками, які підозрюються у пошкодженні кабелів у Балтиці

Відповідачі свою провину не визнали та назвали інцидент "звичайною морською аварією"

Затримання Eagle S (Фото: EPA)

У Гельсінкі розпочався суд над капітаном нафтового танкера та двома його помічниками, яких звинувачують у перерізанні п'яти підводних кабелів живлення та телекомунікацій у Балтійському морі у грудні 2024 року. Про це повідомляє Reuters.

Прокурори стверджують, що танкер Eagle S, зареєстрований на Островах Кука, навмисно протягнув 11 000-кілограмовий якір по морському дну, щоб перервати кабель живлення Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, та чотири інтернет-кабелі, коли судно йшло з російського порту через Фінську затоку.

Капітан танкера Давіт Вадатчкорія та його перший та другий помічники не визнали себе винними, заявивши, що якір судна опустився через технічні несправності в кріпленні якірної лебідки.

"Це була звичайна морська аварія, а не якийсь саботаж", – сказав журналістам другий помічник капітана Сантош Кумар Чуарасія під час перерви.

За словами фігуранта справи, якір впав через негоду та механічну несправність.

Державна прокурорка Хайді Нуммела заявила: хоча слідчі не знайшли доказів маніпуляцій з кріпленням якоря, відмова всіх трьох доступних упорів є щонайменше ознакою грубої недбалості з боку екіпажу.

Прокуратура вимагає для обвинувачених 2,5 роки позбавлення волі за тяжкі злочини, зокрема перешкоди в роботі телекомунікацій.

Танкер Eagle S під прапором Островів Кука є частиною тіньового флоту Росії. Фінська поліція затримала судно наприкінці грудня 2024-го.