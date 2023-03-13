В Херсон, возможно, зашли ДРГ россиян, в области изменили комендантский час – ОВА
Сегодня, 13 марта, в Херсонской области вводится новый комендантский час в связи с возможным пребыванием в Херсоне диверсионных групп россиян. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Поступила информация о возможном пребывании в Херсоне диверсионных групп врага. С целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий с сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час", – сказал Прокудин.
Новый комендантский час будет действовать в Херсонской области с 17:00 до 06:30 с 13 по 17 марта включительно.
"Поэтому всех, кому сегодня нужно уехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем – планировать свое время пребывания на территории города и области", – сказал глава ОВА.
Он попросил жителей области отнестись с пониманием и всей серьезностью к сложившейся ситуации.
- 11 марта российские оккупанты 29 раз обстреляли Херсонскую область, убили и ранили мирных жителей.
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