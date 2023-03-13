UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсон, возможно, зашли ДРГ россиян, в области изменили комендантский час – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 14:44
В Херсон, возможно, зашли ДРГ россиян, в области изменили комендантский час – ОВА - Фото
Украинские военные в деоккупированном Херсоне (Фото: ОП)

Сегодня, 13 марта, в Херсонской области вводится новый комендантский час в связи с возможным пребыванием в Херсоне диверсионных групп россиян. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Поступила информация о возможном пребывании в Херсоне диверсионных групп врага. С целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий с сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час", – сказал Прокудин.

Новый комендантский час будет действовать в Херсонской области с 17:00 до 06:30 с 13 по 17 марта включительно.

"Поэтому всех, кому сегодня нужно уехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем – планировать свое время пребывания на территории города и области", – сказал глава ОВА.

Он попросил жителей области отнестись с пониманием и всей серьезностью к сложившейся ситуации.

Читайте также: Украинские бойцы уничтожили семь лодок с оккупантами возле Херсона – ВСУ

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон дрг комендантский час
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 