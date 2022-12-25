В Херсоне очереди в пункты сдачи крови для пострадавших от ракетного удара – фото

В Херсоне люди стоят в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших от российского обстрела 24 декабря. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Это Херсон. Центры сдачи крови. Очереди людей, которые хотят стать донорами и спасти пострадавших во время вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев!" – написал Тимошенко.

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, погибли 16 человек, десятки ранены.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.

Сергій Бережний

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