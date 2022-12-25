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В Херсоне очереди в пункты сдачи крови для пострадавших от ракетного удара – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 17:13
В Херсоне очереди в пункты сдачи крови для пострадавших от ракетного удара – фото - Фото
В пункте сдачи крови в Херсоне (Фото - Telegram Кирило Тимошенко)

В Херсоне люди стоят в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших от российского обстрела 24 декабря. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Это Херсон. Центры сдачи крови. Очереди людей, которые хотят стать донорами и спасти пострадавших во время вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев!" – написал Тимошенко.

В пункте сдачи крови в Херсоне (Фото – Telegram Кирило Тимошенко)

В пункте сдачи крови в Херсоне (Фото – Telegram Кирило Тимошенко)

В пункте сдачи крови в Херсоне (Фото – Telegram Кирило Тимошенко)
  • 24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, погибли 16 человек, десятки ранены.
  • Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.

Сергій Бережний
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Херсон ракетный обстрел донорская кровь
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