В Херсоне очереди в пункты сдачи крови для пострадавших от ракетного удара – фото
25.12.2022, 17:13
В пункте сдачи крови в Херсоне (Фото - Telegram Кирило Тимошенко)
В Херсоне люди стоят в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших от российского обстрела 24 декабря. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"Это Херсон. Центры сдачи крови. Очереди людей, которые хотят стать донорами и спасти пострадавших во время вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев!" – написал Тимошенко.
- 24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, погибли 16 человек, десятки ранены.
- Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.
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