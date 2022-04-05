В Херсоне оккупантам "слили" данные ветеранов АТО, бойцов теробороны и активистов – мэр

Российским оккупантам в Херсоне "слили" базу данных украинских активистов, ветеранов АТО/ООС и членов теробороны, и сейчас захватчики проводят зачистку. Об этом рассказал Украинской правде мэр Игорь Колыхаев, который все еще управляет городом в оккупации.

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"У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама <...>, бойцов теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют. Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца", – сообщил он.

По его словам, высший состав полиции в городе держался до 26-го февраля, но затем они ушли, сказав: "Нас здесь просто уничтожат".

Мэр сетует на то, что не может понять, как СБУ и МВД уничтожали базы данных при отходе из города: "Можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски. Понимаете, о чем я говорю?"

Колыхаев сказал, что уже более 100 человек похищены, среди них активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты; оккупанты занимаются мародерством.

Также, по словам градоначальника, постепенно гаснут митинги против оккупации: ФСБ и Росгвардия начали агрессивно подавлять эти собрания, захватывать активистов, давить на организаторов митинга и т.д.

В конце марта ВСУ освободили от оккупантов из РФ несколько поселков на юг от Кривого Рога и Запорожья.

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Евгений Пилипенко

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