ВСУ освободили от оккупантов из РФ несколько поселков на юг от Кривого Рога и Запорожья
31.03.2022, 12:31
ВСУ разобрали танк российских оккупантов (фото - ДШВ ВСУ)
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях.
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Как сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, возвращены под контроль Украины три села в 50 км от Кривого Рога – Орлово, Заградовка и Кочубеевка.
"Наши защитники отгоняют врага подальше от Днепропетровской области", – отметил Лукашук.
Кроме того, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное также освобождены от захватчиков из РФ.
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