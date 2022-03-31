ВСУ освободили от оккупантов из РФ несколько поселков на юг от Кривого Рога и Запорожья

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях.

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Как сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, возвращены под контроль Украины три села в 50 км от Кривого Рога – Орлово, Заградовка и Кочубеевка.

"Наши защитники отгоняют врага подальше от Днепропетровской области", – отметил Лукашук.

Кроме того, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное также освобождены от захватчиков из РФ.

Евгений Пилипенко

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