В Херсоне российские оккупанты планируют фейковую демонстрацию в свою поддержку

Российские оккупанты намерены провести в Херсоне и области фейковую демонстрацию в пользу якобы объединения региона с Крымом. В ней примут участие люди, завезенные с полуострова, – их будут выдавать за местных жителей. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Захватив телебашню в Херсоне, они планируют шоу: российские войска оказывают гуманитарную помощь, а липовые местные, привезенные из Крыма, устраивают фейковую демонстрацию в пользу объединения Херсонщины с Крымом", – сказано в сообщении.

По словам Кулебы, россияне, как правило, устраивают фейковые телетрансляции, когда "не могут достичь реальных целей".

Информацию о липовом митинге оккупантов подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, готовится пророссийский митинг в Херсоне о том, что "жители радостно встречают оккупантов". Арестович призвал не верить фейкам российской пропаганды.

Советник главы ОП добавил, что он не сомневается – в российские фейки заграницей не поверят.

1 марта в Херсоне российские оккупанты расстреляли гражданских, которые без оружия пытались остановить бронеколонну войск РФ. У людей на "вооружении" были только коктейли Молотова.

В Херсоне неизвестные на автобусах через громкоговорители призывают людей выйти на улицу под предлогом бесплатной раздачи хлеба.

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Яна Катасонова

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