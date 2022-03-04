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В Херсоне российские оккупанты планируют фейковую демонстрацию в свою поддержку

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 00:56
В Херсоне российские оккупанты планируют фейковую демонстрацию в свою поддержку - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/SOPHIA SHOVIKOVA)

Российские оккупанты намерены провести в Херсоне и области фейковую демонстрацию в пользу якобы объединения региона с Крымом. В ней примут участие люди, завезенные с полуострова, – их будут выдавать за местных жителей. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Захватив телебашню в Херсоне, они планируют шоу: российские войска оказывают гуманитарную помощь, а липовые местные, привезенные из Крыма, устраивают фейковую демонстрацию в пользу  объединения Херсонщины с Крымом", – сказано в сообщении.

По словам Кулебы, россияне, как правило, устраивают фейковые телетрансляции, когда "не могут достичь реальных целей".

Информацию о липовом митинге оккупантов подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, готовится пророссийский митинг в Херсоне о том, что "жители радостно встречают оккупантов". Арестович призвал не верить фейкам российской пропаганды.

Советник главы ОП добавил, что он не сомневается – в российские фейки заграницей не поверят.

  • 1 марта в Херсоне российские оккупанты расстреляли гражданских, которые без оружия пытались остановить бронеколонну войск РФ. У людей на "вооружении" были только коктейли Молотова.
  • В Херсоне неизвестные на автобусах через громкоговорители призывают людей выйти на улицу под предлогом бесплатной раздачи хлеба. 

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Яна Катасонова
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