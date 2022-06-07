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В Херсоне в ресторане, где любили обедать оккупанты, произошел взрыв — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 20:41
В Херсоне в ресторане, где любили обедать оккупанты, произошел взрыв — глава ОВА - Фото
Скриншот с видео

В херсонском ресторане, где любили обедать руководители оккупантов, произошел взрыв. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в эфире телемарафона.

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Взрыв произошел в ресторане Nostalgie.

"Там с первых дней активно обедали руководители оккупантов, высшие чины. Сегодняшний взрыв говорит о том, что борьба ни на минуту не прекратится, и Херсонская область — это Украина", – сказал Лагута.

По его информации, в результате инцидента есть раненые, погибших нет. "Ранены люди, которые находились на тот момент в ресторане. Кто там находится постоянно, я уже сказал", – добавил глава ОВА.

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Вадим Ребрина
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