UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсоне взрыв, сообщают об уничтожении места размещения военных РФ

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 18:06
В Херсоне взрыв, сообщают об уничтожении места размещения военных РФ - Фото
Фото - интернет-каналы в Херсоне

Во временно оккупированном Херсоне взрывом уничтожено здание, которое использовалось для размещения российских военных. Об этом сообщает местное издание Мост со ссылкой на публикации в местных пабликах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По предварительной информации, взорвано здание "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известное в Херсоне как "военкомат". 

Местные жители сообщают, что здание использовалось для размещения российских военных, и что в него, вероятно, заселили прибывшее пополнение.

В 17:07 Суспильне Херсон сообщало о звуках взрывов в городе.

Российские пропагандистские медиа сообщали о звуках пяти взрывов в Херсоне, которые они объяснили "работой российского ПВО".

 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв оккупанты Херсон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 