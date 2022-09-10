В Херсоне взрыв, сообщают об уничтожении места размещения военных РФ
10.09.2022, 18:06
Фото - интернет-каналы в Херсоне
Во временно оккупированном Херсоне взрывом уничтожено здание, которое использовалось для размещения российских военных. Об этом сообщает местное издание Мост со ссылкой на публикации в местных пабликах.
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По предварительной информации, взорвано здание "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известное в Херсоне как "военкомат".
Местные жители сообщают, что здание использовалось для размещения российских военных, и что в него, вероятно, заселили прибывшее пополнение.
В 17:07 Суспильне Херсон сообщало о звуках взрывов в городе.
Российские пропагандистские медиа сообщали о звуках пяти взрывов в Херсоне, которые они объяснили "работой российского ПВО".
- ВСУ продвинулись на несколько десятков километров на некоторых участках южного фронта, сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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