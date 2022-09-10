В Херсоне взрыв, сообщают об уничтожении места размещения военных РФ

Во временно оккупированном Херсоне взрывом уничтожено здание, которое использовалось для размещения российских военных. Об этом сообщает местное издание Мост со ссылкой на публикации в местных пабликах.

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По предварительной информации, взорвано здание "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известное в Херсоне как "военкомат".

Местные жители сообщают, что здание использовалось для размещения российских военных, и что в него, вероятно, заселили прибывшее пополнение.

В 17:07 Суспильне Херсон сообщало о звуках взрывов в городе.

Российские пропагандистские медиа сообщали о звуках пяти взрывов в Херсоне, которые они объяснили "работой российского ПВО".

ВСУ продвинулись на несколько десятков километров на некоторых участках южного фронта, сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Сергій Бережний

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