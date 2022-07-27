В Херсонской области Андреевка и Лозовое освобождены от оккупантов – ОК "Юг"

В Херсонской области Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов населенные пункты Андреевка и Лозовое. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, авиация ВСУ нанесла четыре удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов.

В результате, поражены четыре опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

"Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции", – говорится в сообщении ОК "Юг".

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Наталия Медведева

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