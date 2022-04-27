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В Херсонской области оккупанты устраивают пыточные тюрьмы и похищают людей – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 17:53
В Херсонской области оккупанты устраивают пыточные тюрьмы и похищают людей – ГУР - Фото
Херсонская область (Фото - Facebook)

На временно оккупированных территориях россияне проводят масштабные фильтрационные мероприятия, в основном в отношении мужчин призывного возраста, бывших военных, правоохранителей и проукраинских активистов, сообщает ГУР.

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По данным разведки, в херсонском ИВС содержат более трехсот украинских активистов и ветеранов, их допрашивают и подвергают пыткам.

В селе Великая Лепетиха Херсонской области оккупанты создали фильтрационный лагерь.  

ГУР предупреждает, что россияне ищут и задерживают мужчин призывного возраста, которых затем вывозят в направлении оккупированного Крыма. Разведка предполагает, что это делается для "пополнения обменного фонда" – заложников планируют обменивать на российских военных преступников, даже если граждане Украины не участвовали в боевых действиях в 2022 году.

Сегодня сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне россияне слезоточивым газом и  светошумовыми гранатами разогнали проукраинский митинг.

Сергей Бережной
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репрессии РФ оккупированная территория Херсонская область росгвардия
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