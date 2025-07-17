В Ираке из-за пожара в торговом центре погибли по меньшей мере 60 человек – видео

В городе Эль-Кут вспыхнул масштабный пожар в гипермаркете и ресторане торгового комплекса

Пожар в торговом центре Эль-Кута (Фото: @PhoenixCNE_News)

Масштабный пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака унес жизни по меньшей мере 60 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Рейтер.

Пламя охватило пятиэтажное здание гипермаркета в ночь на 17 июля. По предварительным данным, погибли не менее 60 человек.

"Мы составили список из 59 жертв, личности которых подтверждены, но одно тело было настолько сильно обгоревшим, что его крайне трудно идентифицировать", – сообщил агентству представитель городского департамента здравоохранения.

По меньшей мере 11 человек числятся пропавшими без вести. Известно, что они находились в гипермаркете во время пожара, но их тела не были обнаружены под обломками.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Иракское государственное информационное агентство сообщает, что торговый центр открылся неделю назад. В нем располагались гипермаркет и ресторан.

Губернатор провинции Васит Мохаммед эль-Маяхи сообщил государственному медиа, что пожар вспыхнул в обоих помещениях.

По его словам, в торговом центре находилось много людей, которые ужинали и делали покупки. Пожарные спасли 45 человек изнутри здания и потушили пожар.

В провинции объявлен трехдневный траур, и начато расследование. По словам чиновника, против владельца здания и торгового центра уже поданы иски в суд.

#СРОЧНО 🇮🇶По данным городских властей здравоохранения и источников в полиции, в результате масштабного пожара в гипермаркете в Эль-Куте, на востоке Ирака, погибли по меньшей мере 60 человек, 11 человек числятся пропавшими без вести.



В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено пятиэтажное здание, охваченное огнём в течение ночи… pic.twitter.com/GZS9L68zkt — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) 17 июля 2025 года

#СРОЧНО



По меньшей мере 60 человек погибли в результате масштабного пожара, охватившего пятиэтажный торговый центр в Эль-Куте. #Ирак



Ужасающие кадры запечатлели бушующий ночью пожар, с которым боролись пожарные.



Многие, как опасаются, всё ещё находятся под завалами. Подан иск… pic.twitter.com/r81f6SKDGn — Набила Джамал (@nabilajamal_) 17 июля 2025 года