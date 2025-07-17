В Іраку через пожежу у торговельному центрі загинули щонайменше 60 людей – відео
Прожежа в торговельному центрі Ель-Кута (Фото: @PhoenixCNE_News)

Масштабна пожежа в гіпермаркеті міста Ель-Кут на сході Іраку призвела до загибелі щонайменше 60 людей, ще 11 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

Полум'я охопило п'ятиповерхову будівлю гіпермаркету у ніч проти 17 липня. За попередніми даними, загинули щонайменше 60 людей.

"Ми склали список з 59 жертв, особи яких підтверджено, але одне тіло було настільки сильно обгорілим, що його надзвичайно важко ідентифікувати", – повідомив агенції представник міської охорони здоров’я.

Щонайменше 11 людей вважаються зниклими безвісти. Відомо, що вони були у гіпермаркеті під час виникнення пожежі, але їхні тіла не були знайдені під уламками.

Як повідомляє Al Jazeera із посиланням на Державне інформаційне агентство Іраку, торговельний центр відкрився тиждень тому. Він містив гіпермаркет і ресторан.

Губернатор провінції Васіт Мохаммед ель-Маяхі повідомив державному медіа, що пожежа спалахнула в обох приміщеннях.

За його словами, у торговельному центрі було багато людей, які вечеряли й робили покупки. Пожежники врятували 45 осіб з середини приміщення та загасили пожежу.

У провінції оголошено триденну жалобу та розпочато розслідування. Проти власника будівлі й торговельного центру, за словами посадовця, вже подані позови до суду.

  • 1 квітня, у Малайзії сталася масштабна пожежа, спричинена проривом газової труби. Унаслідок інциденту постраждали майже півтори сотні людей.
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