В Испании прислали бомбу на авиабазу, с которой отправляют военную помощь Украине

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Сегодня, 1 декабря, на авиабазе в Мадриде, с которой отправляют военную помощь Украине, нашли посылку с бомбой. Это уже третий пакет со взрывчаткой, обнаруженный в Испании за два дня, первый прислали в посольство Украины, второй получила компания, которая производит оружие. Об этом сообщает El Mundo.

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Как отмечается, посылку со взрывчаткой обнаружили агенты службы безопасности во вспомогательном здании авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос в Мадриде.

Подчеркивается, что на Торрехон-де-Ардос есть объекты совместного использования с НАТО. С этой авиабазы отправляют военную помощь для Украины.

Как сообщили в МВД Испании, системы безопасности авиабазы ​​зафиксировали подозрительный пакет между 03:00 и 04:00 утра.

После рентгеновского анализа было установлено, что пакет может содержать какой-то механизм внутри.

На базу прибыли работники Гражданской гвардии и Нацполиции.

Минобороны Испании сообщило, что посылка со взрывчаткой не нанесла ущерба ни людям, ни имуществу.

Как отмечается, в результате предварительного анализа этой и двух вчерашних посылок полиция пришла к выводу, что эти три дела связаны.

Правоохранители предполагают, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки.

ДОПОЛНЕНО в 13:00. Посылку с бомбой сегодня получило также Министерство обороны Испании, дополнили статью в El Mundo. В связи с этим власти страны обнародовали информацию о том, что глава правительства Испании Педро Санчес получил аналогичную посылку около недели назад.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку.

Посылка была отправлена на имя самого посла. На ней не было обратного адреса и она не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Вечером того же дня подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие.

Наталія Медведєва

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