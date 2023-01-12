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В Испанию прибыли 225 украинцев, часть из них будут осваивать HAWK

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 23:21
В Испанию прибыли 225 украинцев, часть из них будут осваивать HAWK - Фото
Фото - Twitter Ministerio Defensa

В Испанию прибыла группа из 225 украинцев для прохождения подготовки в рамках миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), 20 из них будут осваивать систему ПВО HAWK. Об это сообщило министерство обороны Испании.

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Программа военной подготовки рассчитана для 400 украинцев каждые два месяца, и это уже вторая группа, которая прибыла в Испанию.

Минобороны страны отметило, что 20 человек из этой группы пройдут обучение с системами ПВО HAWK.

Ранее сообщалось, что Испания отправляет в Украину шесть установок HAWK.

Минобороны Испании сообщило, что большая часть прибывших военнослужащих не имеют военного опыта и пройдут базовую подготовку, в том числе помощь раненым и способы защиты от мин-ловушек.

Сергій Бережний
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испания тренировки HAWK EUMAM Ukraine
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