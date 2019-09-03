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В Италии любители Путина изобразили фреску с Захарченко - фото

В Италии любители Путина изобразили фреску с Захарченко - фото - Фото
Экс-главарь террористов ДНР Александр Захарченко (скриншот из видеозаписи)
03.09.2019, 09:36

Фреска расположена в туринском парке уличного искусства "Дора"

31 августа в итальянском городе Турин появилась фреска, изображающая бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, который был убит в августе 2018 года. Об этом сообщает запрещенный в Украине пропагандистский российский ресурс РИА Новости со ссылкой на слова итальянского лоббиста Кремля Маурицо Марроне.

Фото размещено на сайте боевиков:

Марроне заявил, что изображение "стало инициативой трех молодых итальянских художников".

  • Маурицио Марроне - член регионального парламента Италии, неоднократно приезжавший к боевикам на временно оккупированную территорию Донбасса. 
  • В 2016 году при поддержке Марроне в Италии якобы открыли "представительство" террористов ДНР, однако эту информацию опровергли дипломаты.
  • В июле 2019 года нацгвардейца и ветерана АТО Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам лишения свободы.

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Александр Захарченко фреска изображение маурицо марроне
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