В Италии любители Путина изобразили фреску с Захарченко - фото

31 августа в итальянском городе Турин появилась фреска, изображающая бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, который был убит в августе 2018 года. Об этом сообщает запрещенный в Украине пропагандистский российский ресурс РИА Новости со ссылкой на слова итальянского лоббиста Кремля Маурицо Марроне.
Фото размещено на сайте боевиков:
Марроне заявил, что изображение "стало инициативой трех молодых итальянских художников".
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