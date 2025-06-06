В июне начнется ремонт лечебно-диагностического корпуса Охматдета

Журналисты заявляли о проблемах с подрядчиком, в медучреждении его положительно оценивают

Фото: Facebook Охматдета

В июне начнется ремонт одного из корпусов национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве. Об этом сообщили в самом заведении.

6 июня Охматдет подписал все необходимые договоры для начала строительных работ по восстановлению лечебно-диагностического корпуса больницы, который был поврежден во время российского удара 8 июля 2024 года.

Соглашения были подписаны с победителем тендера на строительные работы (сообщество с ограниченной ответственностью Риола-Модуль ЛТД) и победителем тендера на техническое смягчение (инжиниринговая компания "Академ Буд").

Работы по восстановлению и техническому надзору будут оплачиваться на средства денег, собранных в 2024-м фондом "Охматдит – здорове дитинство", стоимость ремонта – 293 млн грн и около 2 млн грн соответственно.

Расследовательское медиа "Следствие.Инфо" заявляет, что компания "Риола-Модуль ЛТД" четырежды обвинялась в хищении госсредств в сговоре с должностными лицами Сумской и Донецкой областей, а также эта ООО связана с Министерством охраны окружающей природной среды. Супруга владельца фирмы занимала должности в Государственной аудиторской службе, Минэнергетики и Госпредприятии "Энергоатом", заявляют журналисты.

В то же время Охматдет отметил, что компания имеет опыт в проектировании, строительстве и реконструкции медицинских учреждений – именно это ООО в 2020 году заканчивало строительство нового корпуса этого медицинского учреждения.

В больнице добавили, что авторское наблюдение за работами обеспечит инжиниринговая компания "Аркон", которая и разрабатывала проекту документацию перед капитальным ремонтом.

В Охматдете отметили, что работа по восстановлению проходит совместно с Советом по восстановлению и Министерством здравоохранения.

В общей сложности российская атака в июле 2024-го повредила пять корпусов Охматдета.

Восстановление больницы затянулось почти на год из-за скандалов с тендерами: благотворительный фонд выбрал малоизвестную компанию "Буд-Технолоджи", а стоимость работ должна была составлять 307 млн грн без НДС, хотя другие компании вышли с более дешевыми предложениями.