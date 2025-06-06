У червні розпочнеться ремонт лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту

Журналісти заявляли про проблеми з підрядником, у медзакладі його позитивно оцінюють

Фото: Facebook Охматдиту

У червні розпочнеться ремонт одного з корпусів національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит у Києві. Про це повідомили у самому закладі.

6 червня Охматдит підписав усі необхідні договори для початку будівельних робіт із відновлення лікувально-діагностичного корпусу лікарні, який був пошкоджений під час російського удару 8 липня 2024 року.

Угоди були підписані з переможцем тендеру на будівельні роботи (товариство з обмеженою відповідальністю "Ріола-Модуль ЛТД") та переможцем тендеру на технічний нагляд (інжинірингова компанія "Академ Буд").

Роботи з відновлення та технічного нагляду оплачуватимуться коштом грошей, зібраних у 2024-му фондом "Охматдит – здорове дитинство", вартість ремонту – 293 млн грн та близько 2 млн грн відповідно.

Розслідувальне медіа Слідство.Інфо заявляє, що компанія "Ріола-Модуль ЛТД" чотири рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів у змові з посадовими особами Сумської та Донецької областей, а також ця ТОВ пов'язана з Міністерством охорони навколишнього природного середовища. Дружина власника фірми обіймала посади у Державній аудиторській службі, Міненергетики та держпідприємстві "Енергоатом", пишуть журналісти.

Водночас Охматдит зауважив, що компанія має досвід у проєктуванні, будівництві та реконструкції медичних установ – саме ця ТОВ у 2020 році закінчувала зведення нового корпусу цієї дитячої лікарні.

У лікарні додали, що авторський нагляд за роботами забезпечить інжинірингова компанія "Аркон", котра і розробляла проєктну документацію перед капітальним ремонтом.

В Охматдиті зауважили, що робота над відбудовою проходить спільно з Радою з відновлення та Міністерством охорони здоровʼя.