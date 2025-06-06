У червні розпочнеться ремонт лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту
У червні розпочнеться ремонт одного з корпусів національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит у Києві. Про це повідомили у самому закладі.
6 червня Охматдит підписав усі необхідні договори для початку будівельних робіт із відновлення лікувально-діагностичного корпусу лікарні, який був пошкоджений під час російського удару 8 липня 2024 року.
Угоди були підписані з переможцем тендеру на будівельні роботи (товариство з обмеженою відповідальністю "Ріола-Модуль ЛТД") та переможцем тендеру на технічний нагляд (інжинірингова компанія "Академ Буд").
Роботи з відновлення та технічного нагляду оплачуватимуться коштом грошей, зібраних у 2024-му фондом "Охматдит – здорове дитинство", вартість ремонту – 293 млн грн та близько 2 млн грн відповідно.
Розслідувальне медіа Слідство.Інфо заявляє, що компанія "Ріола-Модуль ЛТД" чотири рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів у змові з посадовими особами Сумської та Донецької областей, а також ця ТОВ пов'язана з Міністерством охорони навколишнього природного середовища. Дружина власника фірми обіймала посади у Державній аудиторській службі, Міненергетики та держпідприємстві "Енергоатом", пишуть журналісти.
Водночас Охматдит зауважив, що компанія має досвід у проєктуванні, будівництві та реконструкції медичних установ – саме ця ТОВ у 2020 році закінчувала зведення нового корпусу цієї дитячої лікарні.
У лікарні додали, що авторський нагляд за роботами забезпечить інжинірингова компанія "Аркон", котра і розробляла проєктну документацію перед капітальним ремонтом.
В Охматдиті зауважили, що робота над відбудовою проходить спільно з Радою з відновлення та Міністерством охорони здоровʼя.
- Загалом російська атака у липні 2024-го пошкодила п'ять корпусів Охматдиту.
- Відбудова лікарні затягнулась майже на рік через скандали з тендерами: благодійний фонд обрав маловідому компанію "Буд-Технолоджі", а вартість робіт мала становити 307 млн грн без ПДВ, хоча інші компанії вийшли з дешевшими пропозиціями.