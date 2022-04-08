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В Изюмском районе оккупанты пытали, убили и сожгли троих местных жителей

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 05:06
В Изюмском районе оккупанты пытали, убили и сожгли троих местных жителей - Фото
Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты замучили и убили троих местных жителей Изюмского района. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, российские военные во время оккупации села Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли троих местных жителей. 

Чтобы уничтожить следы своих преступлений военные РФ перед поджогом накрыли тела жертв автомобильными шинами.

После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек.

В Изюмском районе оккупанты пытали, убили и сожгли троих местных жителей

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Наталия Медведева
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харьковская область война военные преступления
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