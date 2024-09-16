В Кельне произошел взрыв, признаков теракта нет – полиция

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Немецкие полицейские и прокуроры расследуют взрыв, произошедший в центре города Кельн утром в понедельник, нет "никаких признаков террористического мотива преступления". Об этом заявил спикер полиции, передает агентство Reuters.

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По словам чиновника, случайный прохожий получил легкие травмы и был госпитализирован после того, как взрыв повредил коммерческую недвижимость на кольцевой дороге Гогенцоллернринг.

При этом повреждение было видно снаружи ночного клуба Vanity в западной части города, отмечает медиа.

Спикер отказался подтвердить связь этого инцидента с серией взрывов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (там же, где и Кельн), приписываемых организованной преступной группе. Однако чиновник заявил, что расследуются все варианты.

О проведении масштабной операции в районе Гогенцоллернринга местная полиция сообщила в 7:03 по местному времени (8:03 по Киеву). Часть улицы перекрыли.

Спустя примерно 3 часа правоохранители возобновили движение.

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