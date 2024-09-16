У Кельні стався вибух, ознак теракту немає – поліція

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Німецькі поліціянти та прокурори розслідують вибух, який стався у центрі міста Кельн вранці у понеділок, немає "жодних ознак терористичного мотиву злочину". Про це заявив речник поліції, передає агенція Reuters.

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За словами посадовця, випадковий перехожий отримав легкі травми та був ушпиталений після того, як вибух пошкодив комерційну нерухомість на кільцевій дорозі Гогенцоллернрінг.

Водночас пошкодження було видно ззовні нічного клубу Vanity у західній частині міста, зауважує медіа.

Речник відмовився підтвердити зв'язок цього інциденту із серією вибухів у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія (там, де і Кельн), котрі приписують організованій злочинній групі. Проте чиновник заявив, що розслідують усі варіанти.

Щодо проведення масштабної операції у районі Гогенцоллернринг місцева поліція повідомила о 7:03 за місцевим часом (8:03 за Києвом). Частину вулиці перекрили.

Приблизно через 3 години правоохоронці відновили рух.

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