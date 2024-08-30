На оборонному заводі Diehl Defence у Німеччині пролунав вибух, є постраждалі

Оборонна компанія Diehl Defence має дві дочірні компанії, Dynitec і DynaEnergetics, розташовані в Тройсдорфі

Фото з місця події (Bild)

Зранку 30 серпня у німецькому місті Тройсдорф пролунав вибух на території оборонного заводу Diehl Defence. Про це повідомляє газета Kölner Stadt-Anzeiger.

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Як повідомив представник поліції Штефан Бірк, нещасний випадок на виробництві стався близько 09:30. Він зазначив, що поки не може уточнити, як саме стався вибух, водночас відомо про двох поранених співробітників підприємства.

На місці інциденту працювали поліція, кілька карет швидкої допомоги й два рятувальних вертольоти.

Оборонна компанія Diehl Defence має дві дочірні компанії, Dynitec і DynaEnergetics, розташовані в Тройсдорфі.

Прессекретар групи Девід Воскул підтвердив факт вибуху на території компанії та зазначив, що постраждалим співробітникам було надано "найкращу можливу допомогу".

На підприємстві Diehl Defence виробляють вибухові речовини.

10 червня 2024 року на польському заводі озброєнь Mesko в місті Скаржисько-Каменна стався вибух у центрі ракетного палива: попередньо, загинула одна людина.

24 червня на заводі Aricell у Південній Кореї стався вибух, загинули щонайменше 16 осіб.

3 липня вибух стався на збройовому заводі в американському штаті Арканзас.

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