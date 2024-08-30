На оборонному заводі Diehl Defence у Німеччині пролунав вибух, є постраждалі
Зранку 30 серпня у німецькому місті Тройсдорф пролунав вибух на території оборонного заводу Diehl Defence. Про це повідомляє газета Kölner Stadt-Anzeiger.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Як повідомив представник поліції Штефан Бірк, нещасний випадок на виробництві стався близько 09:30. Він зазначив, що поки не може уточнити, як саме стався вибух, водночас відомо про двох поранених співробітників підприємства.
На місці інциденту працювали поліція, кілька карет швидкої допомоги й два рятувальних вертольоти.
Оборонна компанія Diehl Defence має дві дочірні компанії, Dynitec і DynaEnergetics, розташовані в Тройсдорфі.
Прессекретар групи Девід Воскул підтвердив факт вибуху на території компанії та зазначив, що постраждалим співробітникам було надано "найкращу можливу допомогу".
На підприємстві Diehl Defence виробляють вибухові речовини.
- 10 червня 2024 року на польському заводі озброєнь Mesko в місті Скаржисько-Каменна стався вибух у центрі ракетного палива: попередньо, загинула одна людина.
- 24 червня на заводі Aricell у Південній Кореї стався вибух, загинули щонайменше 16 осіб.
- 3 липня вибух стався на збройовому заводі в американському штаті Арканзас.
Дивіться також: На найбільшому хімічному заводі Німеччини стався вибух – фото