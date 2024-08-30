На оборонному заводі Diehl Defence у Німеччині пролунав вибух, є постраждалі
Фото з місця події (Bild)

Зранку 30 серпня у німецькому місті Тройсдорф пролунав вибух на території оборонного заводу Diehl Defence. Про це повідомляє газета Kölner Stadt-Anzeiger

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Як повідомив представник поліції Штефан Бірк, нещасний випадок на виробництві стався близько 09:30. Він зазначив, що поки не може уточнити, як саме стався вибух, водночас відомо про двох поранених співробітників підприємства.

На місці інциденту працювали поліція, кілька карет швидкої допомоги й два рятувальних вертольоти.

Оборонна компанія Diehl Defence має дві дочірні компанії, Dynitec і DynaEnergetics, розташовані в Тройсдорфі.

Прессекретар групи Девід Воскул підтвердив факт вибуху на території компанії та зазначив, що постраждалим співробітникам було надано "найкращу можливу допомогу".

На підприємстві Diehl Defence виробляють вибухові речовини. 

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