На заводі Aricell у Південній Кореї стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти
У Південній Кореї сталася пожежа, через яку загинули щонайменше 16 людей, а щонайменше п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Це сталося на заводі з виробництва літієвих батарей Aricell, повідомили у пожежній службі Південної Кореї.
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За даними служби, близько 10:30 за місцевим часом спалахнула пожежа на другому поверсі одного з корпусів заводу Aricell, який займається виробництвом первинних літієвих батарей.
Спочатку з'явилися полум’я та дим, а потім пролунав звук вибуху, у приміщенні зберігалося 35 000 батарей.
На той час у будівлі працювало загалом 67 робітників, близько 20 з яких не змогли вибратися. За даними служби, що серед зниклих безвісти багато іноземців – більшість загиблих працівників знайшли на другому поверсі фабрики.
"Очікується, що пожежа на фабриці Aricell у Хвасоні, провінція Кьонгі, внаслідок якої загинуло близько 20 людей, буде визнана найгіршою аварією на хімічному заводі в історії", – зазначили рятувальники.
На місці працюють 145 рятувальників та 50 одиниць техніки. Літієві батареї важко загасити розпиленням води, тому пожежники розглядають можливість застосувати сухий пісок.
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