На заводе Aricell в Южной Корее произошел взрыв: есть погибшие и пропавшие без вести

В то время в здании работало всего 67 рабочих, около 20 из которых не смогли выбраться

Батарейки Aricell. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В Южной Корее произошел пожар, из-за которого погибли по меньшей мере 16 человек, а еще как минимум пятеро числятся пропавшими без вести. Это произошло на заводе по производству литиевых батарей Aricell, сообщили в пожарной службе Южной Кореи.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По данным службы, около 10:30 по местному времени загорелся пожар на втором этаже одного из корпусов завода Aricell, занимающегося производством первичных литиевых батарей.

Сначала появились пламя и дым, а затем раздался звук взрыва, в помещении хранилось 35 000 батарей.

В то время в здании работало всего 67 рабочих, около 20 из которых не смогли выбраться. По данным службы, среди пропавших без вести много иностранцев – большинство погибших работников нашли на втором этаже фабрики.

"Ожидается, что пожар на фабрике Aricell в Хвасоне, провинция Кёнги, в результате которой погибли около 20 человек, будет признан самой плохой аварией на химическом заводе в истории", – отметили спасатели.

На месте работает 145 спасателей и 50 единиц техники. Литиевые батареи трудно потушить распылением воды, поэтому пожарные рассматривают возможность применения сухого песка.