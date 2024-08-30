На оборонном заводе Diehl Defence в Германии раздался взрыв, есть пострадавшие

Оборонная компания Diehl Defence имеет две дочерние компании, Dynitec и DynaEnergetics, расположенные в Тройсдорфе

Фото с места происшествия (Bild)

Утром 30 августа в немецком городе Тройсдорф раздался взрыв на территории оборонного завода Diehl Defence. Об этом сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger.

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Как сообщил представитель полиции Штефан Бирк, несчастный случай на производстве произошел около 09:30. Он отметил, что пока не может уточнить, как именно произошел взрыв, в то же время известно о двух раненых сотрудниках предприятия.

На месте инцидента работали полиция, несколько карет скорой помощи и два спасательных вертолета.

Оборонная компания Diehl Defence имеет две дочерние компании, Dynitec и DynaEnergetics, расположенные в Тройсдорфе.

Пресс-секретарь группы Дэвид Воскул подтвердил факт взрыва на территории компании и отметил, что пострадавшим сотрудникам была оказана "лучшая возможная помощь".

На предприятии Diehl Defence производят взрывчатые вещества.

10 июня 2024 года на польском заводе вооружений Mesko в городе Скаржиско-Каменна произошел взрыв в центре ракетного топлива: предварительно, погиб один человек.

24 июня на заводе Aricell в Южной Корее произошел взрыв, погибли по меньшей мере 16 человек.

3 июля взрыв произошел на оружейном заводе в американском штате Арканзас.

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