В киберполиции объяснили, почему уволили, а потом восстановили на службе мужа Венедиктовой

По какой причине Колесник после увольнения получил 780 000 грн помощи, в киберполиции не ответили

В киберполиции объяснили причины увольнения и восстановления в департаменте Дениса Колесника, мужа генпрокурора Ирины Венедиктовой, истории которого было посвящено опубликованное 16 ноября расследование Bihus.info. Об этом сообщает Радио Свобода, получившая от департамента киберполиции (ДКП) ответ на свой запрос.

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В расследовании Bihus.info говорится, что Колесник уволился с должности в ДКП, получил 780 000 грн помощи и через 10 дней по конкурсу восстановился в должности заместителя начальника департамента КП. В Bihus.info добавили, что в период, когда Колесник был уволен, его автомобиль каждый рабочий день был припаркован возле здания ДКП.

В ответе говорится, что Колесник находился на территории департамента, потому что полицейский при увольнении в течение месяца должен сдать должность, служебную документацию, спецсредства, оружие, материальные ценности, закрепленные за ним. Кроме того, по информации ДКП, Колесник приезжал на собеседование на занятие вакантной должности заместителя руководителя ДКП.

Как пояснили в ДКП, Колесника уволили со службы 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также имеющейся выслуге более 25 лет для назначения пенсии".

1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс.

В полиции заявляют, что для участия в конкурсе подали заявления 11 кандидатов, непосредственно в собеседовании участвовали четыре человека, по результатам победил Колесник.

По какой причине Колесник после увольнения получил 780 000 грн помощи, в киберполиции не ответили.

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Наталия Медведева

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