UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киев прибыл глава МИД Саудовской Аравии: обсудили противодействие иранским дронам

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 18:31
В Киев прибыл глава МИД Саудовской Аравии: обсудили противодействие иранским дронам - Фото
Фото: ОП

В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Подписан ряд документов. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, назвав этот визит успешным.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Киеве саудовский министр встретился с президентом Владимиром Зеленским и его командой.

Ермак отметил, что это первый официальный визит главы МИД КСА в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами (состоявшееся 14 апреля 1993 г.).

Украина, по словам главы ОП, получит реальную помощь от Саудовской Аравии, которая считается самой большой экономикой Ближнего Востока.

В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гумпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

"В частности, речь идет о Совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандума о взаимопонимании с Саудовским фондом развития", – говорится в сообщении.

Ермак напомнил, что Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН по поводу устойчивого мира в Украине несколько дней назад.

Глава ОП отметил, что у Украины и Саудовской Аравии есть общие вызовы и опыт борьбы с ними. Речь об иранских БПЛА, которые "поставлялись определенным "повстанцам" и совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии".

"Начиная с прошлого года эти же иранские БПЛА оказались у российских террористов и совершают атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому опыт борьбы с террористами у нас также общий", – написал Ермак.

ОП сообщает, что во время переговоров была отмечена важность поддержки Саудовской Аравией суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в рамках ООН.

Особое внимание стороны уделили имплементации украинской формулы мира. Зеленский пригласил Королевство Саудовская Аравия принять участие в начатом соответствующем дипломатическом процессе, в частности, присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы.

  • 17 февраля нефтеналивной танкер Campo Square был атакован в Аравийском море, по предварительным данным, в атаке участвовали иранские суда и беспилотники-камикадзе.

Читайте также: Разбор | "Второй фронт" для США. Иран может напасть на Саудовскую Аравию: как ответит Байден

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нефть дрон саудовская аравия гумпомощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 