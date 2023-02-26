В Киев прибыл глава МИД Саудовской Аравии: обсудили противодействие иранским дронам

В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Подписан ряд документов. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, назвав этот визит успешным.

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В Киеве саудовский министр встретился с президентом Владимиром Зеленским и его командой.

Ермак отметил, что это первый официальный визит главы МИД КСА в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами (состоявшееся 14 апреля 1993 г.).

Украина, по словам главы ОП, получит реальную помощь от Саудовской Аравии, которая считается самой большой экономикой Ближнего Востока.

В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гумпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

"В частности, речь идет о Совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандума о взаимопонимании с Саудовским фондом развития", – говорится в сообщении.

Ермак напомнил, что Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН по поводу устойчивого мира в Украине несколько дней назад.

Глава ОП отметил, что у Украины и Саудовской Аравии есть общие вызовы и опыт борьбы с ними. Речь об иранских БПЛА, которые "поставлялись определенным "повстанцам" и совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии".

"Начиная с прошлого года эти же иранские БПЛА оказались у российских террористов и совершают атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому опыт борьбы с террористами у нас также общий", – написал Ермак.

ОП сообщает, что во время переговоров была отмечена важность поддержки Саудовской Аравией суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в рамках ООН.

Особое внимание стороны уделили имплементации украинской формулы мира. Зеленский пригласил Королевство Саудовская Аравия принять участие в начатом соответствующем дипломатическом процессе, в частности, присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы.

17 февраля нефтеналивной танкер Campo Square был атакован в Аравийском море, по предварительным данным, в атаке участвовали иранские суда и беспилотники-камикадзе.

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Вадим Ребрина

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