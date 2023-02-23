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В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 08:50
В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес – видео - Фото
Педро Санчес (Скриншот видео)

Сегодня, 23 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщается в Twitter Санчеса.

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"Я возвращаюсь в Киев через год после начала войны. Мы будем поддерживать Украину и ее народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу", – говорится в сообщении.

Опубликовано видео прибытия премьер-министра Испании на вокзал в Киеве.

На вокзале Санчеса встречал заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

Ожидается, что испанский премьер посетит Бучу и Ирпень и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Санчес обсудит с украинскими властями дальнейшие шаги по военной и гуманитарной поддержке Украины со стороны Испании.

Это его второй визит в Украину с момента полномасштабного вторжения России.

Наталія Медведєва
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испания педро санчес
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