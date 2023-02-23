Сегодня, 23 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщается в Twitter Санчеса.

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"Я возвращаюсь в Киев через год после начала войны. Мы будем поддерживать Украину и ее народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу", – говорится в сообщении.

Опубликовано видео прибытия премьер-министра Испании на вокзал в Киеве.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

На вокзале Санчеса встречал заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

Ожидается, что испанский премьер посетит Бучу и Ирпень и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Санчес обсудит с украинскими властями дальнейшие шаги по военной и гуманитарной поддержке Украины со стороны Испании.

Это его второй визит в Украину с момента полномасштабного вторжения России.

Испания участвует в танковом альянсе для поддержки Украины.

1 февраля сообщалось, что Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров М113.

Наталія Медведєва

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