В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес – видео
Сегодня, 23 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщается в Twitter Санчеса.
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"Я возвращаюсь в Киев через год после начала войны. Мы будем поддерживать Украину и ее народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу", – говорится в сообщении.
Опубликовано видео прибытия премьер-министра Испании на вокзал в Киеве.
Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.
Сьогодні повертаюся до Києва.
Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl
На вокзале Санчеса встречал заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.
Ожидается, что испанский премьер посетит Бучу и Ирпень и встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Санчес обсудит с украинскими властями дальнейшие шаги по военной и гуманитарной поддержке Украины со стороны Испании.
Это его второй визит в Украину с момента полномасштабного вторжения России.
- Испания участвует в танковом альянсе для поддержки Украины.
- 1 февраля сообщалось, что Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров М113.
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