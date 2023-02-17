В Киев прибыл премьер Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте находится в Киеве с визитом. Сегодня утром он посетил Стену памяти в украинской столице, где возложил венок. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

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На сегодня запланирована встреча Рютте с президентом Владимиром Зеленским.

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Вадим Ребрина

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