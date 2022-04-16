В Киев прибыла делегация парламента Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прибыл в Киев вместе с парламентской делегацией. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

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"Я прибыл в Киев вместе с грузинскими депутатами, чтобы передать Украине послание Грузии: мы разделяем вашу скорбь. Грузия поддерживает Украину. Грузины стоят рядом с украинцами", — написал Папуашвили.

Несколько дней назад Стефанчук сообщил, что пригласил Папуашвили посетить Киевскую область, чтобы увидеть последствия российских зверств в Буче и Ирпене, но тот якобы назвал приглашение "неуместным".

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Наталия Фреик

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