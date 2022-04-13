Недоразумения исчерпаны. Спикер Грузии согласился приехать в Украину

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пообещал в ближайшее время приехать в Украину. Об этом он сообщил по итогам разговора с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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Несколько дней назад Стефанчук сообщил, что пригласил Папуашвили посетить Киевскую область, чтобы увидеть последствия российских зверств в Буче и Ирпене, но тот якобы назвал приглашение "неуместным".

"Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нам оказывает Грузия", – заявил тогда Стефанчук.

Сегодня Стефанчук и Папуашвили провели виртуальную встречу. После нее глава Верховной Рады заявил, что "небольшие недоразумения между Украиной и Грузией исчерпаны".

"Этот визит позволит парламентариям Грузии своими глазами увидеть то, что происходит в Украине, и подтвердит наши дружеские отношения", – написал Стефанчук в Facebook. На странице Папуашвили говорится, что визит состоится в ближайшее время.

В начале апреля Украина заявила, что Россия пытается организовать канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию.

Грузинские власти назвали это заявление "безосновательным и бессмысленным", но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил Грузию привести доказательства, что это не соответствует действительности.

Андрей Водяный

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