UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Недоразумения исчерпаны. Спикер Грузии согласился приехать в Украину

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 15:20
Недоразумения исчерпаны. Спикер Грузии согласился приехать в Украину - Фото
Шалва Папуашвили (Фото: пресс-служба политика)

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пообещал в ближайшее время приехать в Украину. Об этом он сообщил по итогам разговора с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Несколько дней назад Стефанчук сообщил, что пригласил Папуашвили посетить Киевскую область, чтобы увидеть последствия российских зверств в Буче и Ирпене, но тот якобы назвал приглашение "неуместным".

"Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нам оказывает Грузия", – заявил тогда Стефанчук.

Сегодня Стефанчук и Папуашвили провели виртуальную встречу. После нее глава Верховной Рады заявил, что "небольшие недоразумения между Украиной и Грузией исчерпаны".

"Этот визит позволит парламентариям Грузии своими глазами увидеть то, что происходит в Украине, и подтвердит наши дружеские отношения", – написал Стефанчук в Facebook. На странице Папуашвили говорится, что визит состоится в ближайшее время.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Грузия Руслан Стефанчук шалва папуашвили
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 