В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран – фото

В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран – фотодополнено
В субботу, 3 января, в Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран для участия в переговорах по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Умеров лично встретил чиновников. По его словам, во встречах примут участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.
Секретарь СНБО добавил, что к обсуждениям также присоединятся представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.
"Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами", – уточнил он.
ДОПОЛНЕНО В 13:45. Умеров сообщил, что вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым замминистра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами.
Секретарь СНБО уточнил, что первый блок встречи – рамочные документы, в частности, вопросы гарантий безопасности и подходы к мирному плану, а также последовательность дальнейших шагов.
- В конце декабря Зеленский заявил, что на 3 января запланирована встреча в Украине с советниками по национальной безопасности стран "коалиции желающих".
- Позже Умеров уточнил, что в переговорах примут участие представители более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета. Американские партнеры присоединятся онлайн.
