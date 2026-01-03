В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран – фото

Секретарь СНБО встретил на столичном вокзале иностранную делегацию, прибывшую на встречу "коалиции желающих"

Прибытие должностных лиц (Фото: Telegram-канал Рустема Умерова)

В субботу, 3 января, в Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран для участия в переговорах по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Умеров лично встретил чиновников. По его словам, во встречах примут участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.

Секретарь СНБО добавил, что к обсуждениям также присоединятся представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

"Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами", – уточнил он.

ДОПОЛНЕНО В 13:45. Умеров сообщил, что вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым замминистра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами.

Секретарь СНБО уточнил, что первый блок встречи – рамочные документы, в частности, вопросы гарантий безопасности и подходы к мирному плану, а также последовательность дальнейших шагов.

Фото: Telegram-канал Рустема Умерова

Фото: Telegram-канал Рустема Умерова

Фото: Telegram-канал Рустема Умерова

Фото: Telegram-канал Рустема Умерова

Фото: Telegram-канал Рустема Умерова

Фото: Telegram-канал Рустема Умерова