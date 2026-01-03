До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських держав – фото
Прибуття посадовців (Фото: Telegram-канал Рустема Умєрова)

У суботу, 3 січня, до Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн для участі у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.

Умєров особисто зустрів посадовців. За його словами, у зустрічах візьмуть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії.

Секретар РНБО додав, що також до обговорень долучаться представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

"Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами", – уточнив він.

ДОПОВНЕНО О 13:45. Умєров повідомив, що разом з начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами.

Секретар РНБО уточнив, що перший блок зустрічі – рамкові документи, зокрема питання гарантій безпеки та підходи до мирного плану, а також послідовність подальших кроків.

До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських держав – фото
Фото: Telegram-канал Рустема Умєрова
До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських держав – фото
Фото: Telegram-канал Рустема Умєрова
До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських держав – фото
Фото: Telegram-канал Рустема Умєрова
До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських держав – фото
Фото: Telegram-канал Рустема Умєрова
До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських держав – фото
Фото: Telegram-канал Рустема Умєрова
До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських держав – фото
Фото: Telegram-канал Рустема Умєрова
  • У кінці грудня Зеленський заявив, що на 3 січня запланована зустріч в Україні з радниками з національної безпеки країн "коаліції охочих".
  • Згодом Умєров уточнив, що у перемовинах візьмуть участь представники понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради. Американські партнери приєднаються онлайн.
