В Киеве 40% потребителей без света после российской ракетной атаки – Кличко
29.12.2022, 12:38
Виталий Кличко (фото - Віталій Кличко, Facebook)
Сегодня, 29 декабря, после утреннего ракетного удара страны-агрессора России по Украине, без электричества остались 40% жителей Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
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"40% потребителей столицы после ракетной атаки – без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги", – сообщил мэр Киева.
По информации Кличко, сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения.
"Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных", – написал мэр.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
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