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В Киеве 40% потребителей без света после российской ракетной атаки – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 12:38
В Киеве 40% потребителей без света после российской ракетной атаки – Кличко - Фото
Виталий Кличко (фото - Віталій Кличко, Facebook)

Сегодня, 29 декабря, после утреннего ракетного удара страны-агрессора России по Украине, без электричества остались 40% жителей Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"40% потребителей столицы после ракетной атаки – без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги", – сообщил мэр Киева.

По информации Кличко, сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

"Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных", – написал мэр.

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Наталія Медведєва
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