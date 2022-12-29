Сегодня, 29 декабря, после утреннего ракетного удара страны-агрессора России по Украине, без электричества остались 40% жителей Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"40% потребителей столицы после ракетной атаки – без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги", – сообщил мэр Киева.

По информации Кличко, сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

"Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных", – написал мэр.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.

Читайте также: В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО, обломки ракеты РФ повредили дом и машину

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.