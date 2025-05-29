В Киеве балкон упал на известного американского режиссера Кристофера Уолтерса - видео

Уолтерс, приехавший в Украину документировать преступления российских войск, пострадал от падения балкона в Киеве

Балкон украинского дома (Фото: ЭРА/OLEG PETRASYUK)

В Подольском районе Киева на известного американского режиссера Кристофера Уолтерса, приехавшего в Украину документировать войну, упал балкон. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Уолтерс травмировался.

"Это не враждебная атака, а следствие многолетнего бездействия. Я срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", – заявил Ткаченко.

Он добавил, что КГВА предоставит пострадавшему всю необходимую помощь, а затем "будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями".

Сам режиссер сообщил об инциденте в Instagram.

"Балкон под которым люди проходят к подъезду. В то время, когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности", - написал он.