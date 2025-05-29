В Киеве балкон упал на известного американского режиссера Кристофера Уолтерса - видео
В Подольском районе Киева на известного американского режиссера Кристофера Уолтерса, приехавшего в Украину документировать войну, упал балкон. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Уолтерс травмировался.
"Это не враждебная атака, а следствие многолетнего бездействия. Я срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", – заявил Ткаченко.
Он добавил, что КГВА предоставит пострадавшему всю необходимую помощь, а затем "будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями".
Сам режиссер сообщил об инциденте в Instagram.
"Балкон под которым люди проходят к подъезду. В то время, когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности", - написал он.
- Уолтерс прибыл в Украину летом 2022 года, чтобы снять документальный фильм об украинских стендап-комиках, выступающих во время войны. Съемки длились около семи месяцев и проходили в разных местах – от бомбоубежищ до прифронтовых территорий. Результатом стал фильм Comedy of War: Laughter in Ukraine, премьера которого состоялась в июне 2023 года на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.