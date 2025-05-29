У Києві балкон впав на американського режисера Крістофера Волтерса – відео
У Подільському районі Києва на відомого американського режисера Крістофера Волтерса, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, це сталося прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Волтерс травмувався.
"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", – заявив Ткаченко.
Він додав, що КМВА надасть постраждалому усю необхідну допомогу, а потім "буде серйозна розмова з районними керівними компаніями".
Сам режисер повідомив про інцидент в Instagram.
"Балкон під котрим люди проходять до підʼїзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність ", – написав він.
- Волтерс прибув до України влітку 2022 року, щоб зняти документальний фільм про українських стендап-коміків, які виступають під час війни. Зйомки тривали близько семи місяців і проходили в різних місцях — від бомбосховищ до прифронтових територій. Результатом став фільм "Comedy of War: Laughter in Ukraine", прем'єра якого відбулася в червні 2023 року на кінофестивалі Tribeca в Нью-Йорку.