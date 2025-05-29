У Києві балкон впав на американського режисера Крістофера Волтерса – відео

Волтерс, який приїхав до України документувати злочини російських військ, постраждав від падіння балкона у Києві

Балкон українського будинку (Фото: ЕРА/OLEG PETRASYUK)

У Подільському районі Києва на відомого американського режисера Крістофера Волтерса, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, це сталося прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Волтерс травмувався.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", – заявив Ткаченко.

Він додав, що КМВА надасть постраждалому усю необхідну допомогу, а потім "буде серйозна розмова з районними керівними компаніями".

Сам режисер повідомив про інцидент в Instagram.

"Балкон під котрим люди проходять до підʼїзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність ", – написав він.