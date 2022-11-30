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В Киеве будут вручную отключать свет в домах на одной линии с важными объектами – Yasno

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 23:47
В Киеве будут вручную отключать свет в домах на одной линии с важными объектами – Yasno - Фото
Отключение электричества в Украине (Фото: EPA)

В Киеве в жилых домах, которые подсоединены к объектам критической инфраструктуры, планируют отключать электричество вручную. Об этом сообщил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

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Он объяснил, что в любом населенном пункте есть объекты критической инфраструктуры, в которые важно как можно скорее подать электричество.

"Их подключают самыми первыми и они не участвуют в экстренных отключениях. Список таких объектов определяет местная власть", – сообщил Коваленко.

Представитель Yasno добавил, что обычные жилые дома, которые подключены к той же линии, что и важные объекты, иногда можно переподключить к другой линии – где экстренные отключения электроэнергии осуществляются.

"Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас – 745", – сообщил Коваленко.

Есть дома, которые невозможно переподключить, и для них готовится другое решение.

"Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы отключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение – ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСББ или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема", – рассказал чиновник.

Коваленко добавил, что 28 ноября свет у киевлян в среднем отключали на девять часов, а 29 ноября – менее чем на семь часов в сутки.

"Сегодня и сами ограничения были меньше – 545 МВт. В течение дня отключалось 953 000 клиентов, на 5000 меньше, чем вчера", – рассказал СЕО Yasno.

Он отметил, что в Киеве продолжается режим экстренных отключений.

"Стабилизационные графики не действуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся", – сообщил Коваленко.

Читайте также: Полной эвакуации из Киева не будет, отключения света возможны до весны – Кличко

Наталія Медведєва
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электричество киев YASNO
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