В Киеве будут вручную отключать свет в домах на одной линии с важными объектами – Yasno

В Киеве в жилых домах, которые подсоединены к объектам критической инфраструктуры, планируют отключать электричество вручную. Об этом сообщил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

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Он объяснил, что в любом населенном пункте есть объекты критической инфраструктуры, в которые важно как можно скорее подать электричество.

"Их подключают самыми первыми и они не участвуют в экстренных отключениях. Список таких объектов определяет местная власть", – сообщил Коваленко.

Представитель Yasno добавил, что обычные жилые дома, которые подключены к той же линии, что и важные объекты, иногда можно переподключить к другой линии – где экстренные отключения электроэнергии осуществляются.

"Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас – 745", – сообщил Коваленко.

Есть дома, которые невозможно переподключить, и для них готовится другое решение.

"Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы отключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение – ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСББ или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема", – рассказал чиновник.

Коваленко добавил, что 28 ноября свет у киевлян в среднем отключали на девять часов, а 29 ноября – менее чем на семь часов в сутки.

"Сегодня и сами ограничения были меньше – 545 МВт. В течение дня отключалось 953 000 клиентов, на 5000 меньше, чем вчера", – рассказал СЕО Yasno.

Он отметил, что в Киеве продолжается режим экстренных отключений.

"Стабилизационные графики не действуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся", – сообщил Коваленко.

23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные причинили значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света.

Впервые аварийно остановились все украинские АЭС, большинство ТЭС и ГЭС.

Министр энергетики заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось лишь 24 ноября в четыре утра.

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Наталія Медведєва

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