Полной эвакуации из Киева не будет, отключения света возможны до весны – Кличко

В Киеве не будут делать полной эвакуации на фоне российских ракетных ударов по критической инфраструктуре. А отключать электроэнергию могут до весны, рассказал в интервью РБК-Украина мэр столицы Виталий Кличко.

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"Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы", – сказал Кличко.

По его словам, речь не идет о переселении в другие регионы или вывоз за границу. Мэр также призывает горожан иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы еды, теплую одежду, заряженные ноутбуки, павербанки, офлайн-карты на телефонах.

Он также просит киевлян посмотреть в Интернете или в приложении Киев-цифровой, где находятся ближайшие к их дому пункты обогрева.

По словам Кличко, надо быть готовым, что отключения электроэнергии могут быть до весны, поскольку при низких температурах увеличивается нагрузка на энергосистему.

По словам Кличко, Киев может ждать наихудшая зима со времен второй мировой войны.

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Марко Сировой

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