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Полной эвакуации из Киева не будет, отключения света возможны до весны – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 08:24
Полной эвакуации из Киева не будет, отключения света возможны до весны – Кличко - Фото
Виталий Кличко (скриншот с видео)

В Киеве не будут делать полной эвакуации на фоне российских ракетных ударов по критической инфраструктуре. А отключать электроэнергию могут до весны, рассказал в интервью РБК-Украина мэр столицы Виталий Кличко.

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"Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы", – сказал Кличко.

По его словам, речь не идет о переселении в другие регионы или вывоз за границу. Мэр также призывает горожан иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы еды, теплую одежду, заряженные ноутбуки, павербанки, офлайн-карты на телефонах.

Он также просит киевлян посмотреть в Интернете или в приложении Киев-цифровой, где находятся ближайшие к их дому пункты обогрева.

По словам Кличко, надо быть готовым, что отключения электроэнергии могут быть до весны, поскольку при низких температурах увеличивается нагрузка на энергосистему.

Читайте также: В ДТЭК обещают, что с 26 ноября отключения в Киеве будут длиться не дольше пяти часов

Марко Сировой
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