В Киеве человек попал на колеи метро: закрыты на вход две станции

Пассажир попал на рельсы на станции "Университет", на месте работают правоохранители

Фото: КГВА

В Киеве человек попал на рельсы метро, из-за чего станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.

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Отмечается, что пассажир попал на рельсы на станции "Университет".

Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров.

Движение поездов по "красной" линии осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная" и "Крещатик" – "Лесная".

28 июня 2024 года женщина попала под поезд на станции "Золотые ворота". Позже спасатели достали ее тело.

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