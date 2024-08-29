В Киеве человек попал на колеи метро: закрыты на вход две станции
В Киеве человек попал на рельсы метро, из-за чего станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.
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Отмечается, что пассажир попал на рельсы на станции "Университет".
Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров.
Движение поездов по "красной" линии осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная" и "Крещатик" – "Лесная".
- 28 июня 2024 года женщина попала под поезд на станции "Золотые ворота". Позже спасатели достали ее тело.
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