В Киеве женщина погибла под колесами вагона метро на станции "Золотые ворота" – фото

Пассажир попал под поезд на станции "Золотые ворота"

Станция "Золотые ворота" (Фото: Мир метро)

В Киеве второй день подряд под поезд метро попадает человек – как и вчера закрыты на вход четыре станции. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация. Позже движение поездов возобновили, из-под вагона деблокировали тело женщины.

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Человек попал под поезд на станции "Золотые ворота". На месте работают медики и правоохранители.

Движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

Станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и узел пересадки "Золотые ворота" – "Театральная" закрыты на вход для пассажиров.

ДОПОЛНЕНО в 12:21. Спасатели извлекли из-под поезда тело женщины.

"На станции метро "Золотые Ворота" женщину зажало под первым вагоном поезда. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали ее тело из-под вагона", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

С 3 июня в Киеве изменены графики движения поездов метро – интервалы составляют четыре минуты в часы пик. Киевский метрополитен ранее анонсировал, что это придется сделать из-за нехватки кадров.

Вчера, 27 июня, пассажир попал под поезд на станции "Университет".

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